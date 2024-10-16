В Татарстане появились новые льготы для участников СВО и их семей. Их количество увеличилось до 2 219 по 16 видам, сообщает пресс-служба Минюста РТ.



Среди новых льгот:

освобождение от родительской платы за содержание детей в школах-интернатах;

признание безнадежной к взысканию недоимки по местным налогам, а также задолженности по пеням и штрафам.

Меры поддержки для контрактников и их семей охватывают широкий спектр льгот и финансовой помощи: материальная поддержка, льготы на оплату ЖКХ и транспорта, социальное обслуживание, освобождение от уплаты самообложения граждан и другие значимые меры.



В частности, в Казани, Актанышском, Кукморском, Мензелинском и Чистопольском районах действуют льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, за исключением такси.



В Набережных Челнах и 13 районах республики предусмотрены льготы по земельному налогу. Участники СВО и члены их семей освобождаются от налога на один неиспользуемый для бизнеса земельный участок.



В 1 565 населенных пунктах 33 районов по решениям сходов граждан участники СВО и их семьи освобождены от уплаты средств самообложения на этот год.



В некоторых районах предоставляются бесплатные пришкольные лагеря, бесплатные завтраки и обеды для школьников, компенсация части расходов на услуги по уходу за детьми в детсадах.

Обобщенный перечень мер и принятых актов ежеквартально размещается на сайте Управления Минюста РФ по Республике Татарстан.