В Татарстане появилась аллея, посвященная Валерию Грайферу

Экологическая акция, приуроченная к 95-летию со дня рождения знаменитого нефтяника, основателя Российской инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, научно-технический полигон ЛУКОЙЛа) Валерия Грайфера, прошла в Нурлате.

Город, в котором прошла экоакция, был выбран нефтяниками не случайно: здесь работает структурное подразделение инновационной компании – ТПП «ТатРИТЭКнефть». Значительная часть жизни Валерия Грайфера была связана с землей и недрами Татарии, как ласково он называл Татарстан. Здесь он начал свою трудовую деятельность, состоялся как руководитель, ученый и изобретатель.

«Сегодня мы все объединились для выполнения полезной, доброй, экологически важной миссии – высадке зеленой аллеи. Вдвойне приятно и почетно, что мероприятие это посвящено 95-летию со дня рождения основателя РИТЭК, более 20 лет возглавлявшего совет директоров ЛУКОЙЛа, выдающегося нефтяника и человека с большим сердцем, – Валерия Исааковича Грайфера», – подчеркнул заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «РИТЭК» Виталий Мирочник.

Он также поблагодарил участников акции за готовность поддерживать значимые инициативы и заботиться о процветании своей Родины.

Городской пейзаж украсила символичная зеленая аллея из 95-ти деревьев и кустарников. Это ели, рябины, липы, спиреи и барбарисы. Помимо этого, на месте высадки установили памятный камень, на котором увековечена дата этой знаковой акции.

«Рады, что причастны к этому событию, что улучшаем экологию родного края и озеленяем наш прекрасный город. Эти деревья останутся здесь на века, на радость другим жителям и потомкам. И наши дети, когда вырастут, будут любоваться ими и радоваться», – отметил руководитель группы транспортного обеспечения ТПП «ТатРИТЭКнефть» Азат Махмутов, пришедший на акцию с сыном.

Являясь дочерним предприятием ЛУКОЙЛа, РИТЭК следует тем же принципам социальной ответственности и с большим вниманием относится к экологии, благоустройству территорий, в которых работает. Экологические акции будут продолжены.