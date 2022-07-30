В Татарстане похоронили добровольца, погибшего в зоне СВО на Украине

Еще один житель Татарстана погиб в спецоперации на Украине. Накануне в Нижнекамске похоронили Николая Федорова, рассказали в пресс-службе администрации нижнекамского района.

Церемония отпевания погибшего прошла в храме Казанской иконы Божией Матери. Известно, что до отправки на Украину мужчина был прихожанином подворья храма святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Изначально Федоров отправился на Украину волонтером, затем он вступил в ряды добровольцев. Он погиб 2 июля во время штурма села Николаевское Попасненского района ЛНР.

Погибшему было 54 года. У него остались мать и сестра.