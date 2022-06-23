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Происшествия
23 июня 2022  09:49
Елена Саляхова

В Татарстане похоронили добровольца, погибшего в спецоперации на Украине

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В этот понедельник в Лаишево простились с еще одним татарстанцем, погибшим во время спецоперации на Украине. Ренад Мазитов был добровольцем, служил механиком-водителем, сообщается в соцсетях Лаишевского района РТ.

Как именно погиб Мазитов, не сообщается. Известно, что он родился в Узбекистане, затем его семья переехала в Татарстан. Вместе с отцом Ренад жил в деревне Татарский Янтык. Именно там и похоронили бойца.

Ренаду Мазитову было 49 лет.

#спецоперация на Украине #погиб мужчина #лаишевский район рт
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