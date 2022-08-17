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Происшествия
17 августа 2022  09:08
Елена Саляхова

В Татарстане похоронили бойца, погибшего в спецоперации на Украине

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Во время спецоперации на Украине погиб 22-летний житель Нурлатского района Александр Малыгин. Информация о его гибели появилась в местных соцсетях.

Малыгин окончил в Нурлатский техникум на специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». После чего отправился на военную службу и стал младшим сержантом воинской части в Мурманской области, откуда уехал в зону СВО.

Церемония прощания с погибшем прошла накануне в селе Чулпаново. Молодой человек не дожил до своего дня рождения несколько дней.

#погиб мужчина #спецоперация на Украине
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