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В Татарстане похолодает ещё на несколько градусов
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Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Днем воздух прогреется до +26 градусов. Будет дуть северо-восточный, северный ветер, порывы которого будут достигать 4-9 метров в секунду, местами – 12 м/с.
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