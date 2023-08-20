В Татарстане похолодает ещё на несколько градусов

Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Днем воздух прогреется до +26 градусов. Будет дуть северо-восточный, северный ветер, порывы которого будут достигать 4-9 метров в секунду, местами – 12 м/с.