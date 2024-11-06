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Общество 6 ноября 2024 06:30

В Татарстане температура опустится до -5 градусов

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В Татарстане в среду, 6 ноября (День Конституции РТ), днем пройдет небольшой снег местами.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в среду ожидается западный, северо-западный со скоростью 6-11 м/с, но местами он усилится до 14 м/с.

Температура днем, как ожидают синоптики, будет колебаться от 0..-5 градусов. На дорогах местами может образоваться гололедица.

#погода #прогноз #Татарстан
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