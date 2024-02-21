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В Татарстане похолодает до −25 градусов
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В среду на территории Татарстана ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы на республику опустится туман. В это время столбики термометров опустятся до 15 — 20 градусов ниже нуля, а местами до −25. Днем ожидается от −8 до −13 градусов, на дорогах будет гололедица.
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