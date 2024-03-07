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Общество 7 марта 2024 06:30

В Татарстане похолодает до −24 градусов

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В Татарстане похолодает до −24 градусов

В четверг, 7 марта, в Татарстане ожидается похолодание. Ночью температуры воздуха могут упасть до 19-24 градусов со знаком минус, сообщает Гидрометцентр республики.

Прогнозируется переменная облачность, ночью существенных осадков не ожидается. Утром и днем местами возможен небольшой снег. Также в светлое время суток может усилиться ветер — до 13 м/с.

В ночные часы температуры воздуха в основном составят от −12 до −17 градусов, однако при прояснениях могут понизиться до 19-24 ниже нуля. Днем — от −2 до −7 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

#прогноз погоды #мороз
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