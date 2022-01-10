В Татарстане похолодает до -23 градусов, ожидаются снегопады

На этой неделе погода в Татарстане будет неустойчивой: ожидаются скачки температур, а также снегопады. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

«К нам придет циклон с атмосферными фронтами. В этой связи ожидаются осадки в виде снега», — добавил специалист.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», завтра в Татарстане ожидается снег, а температуры не будут ниже 15 градусов мороза.

По данным Гидрометцентра, 12 и 13 января прогнозируется умеренно морозная погода: в ночные часы от 13 до 18 градусов мороза, местами до −23, а днем — от −6 до −13 градусов.

Кроме того, в четверг ожидается снегопад, а также низкое атмосферное давление. С этого же дня в Татарстане начнется потепление, и уже днем в пятницу столбики термометров поднимутся до 4-9 градусов со знаком минус, ночью — до 5-12. Погода будет облачной и снежной.

В субботу сохранится такая же погода, днем в воскресенье ожидается до −7 градусов мороза.