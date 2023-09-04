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В Татарстане повысят затраты на бесплатное горячее питание для начальных классов
Правительство Татарстана повысило нормативные затраты на организацию и обеспечение учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации РТ, коснется школьников государственных образовательных организаций.
В день на одного ученика будет выделяться по 66,76 рубля в 2024 году, 69,43 рубля — в 2025-м и 72,21 рубля — в 2026-м. В прошлом году планируемые суммы на 2024–2025 годы составляли 61,3 и 63,75 рубля соответственно.
На 2023 год, напомним, норматив утвержден на уровне 58,94 рубля.
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