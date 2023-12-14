В Татарстане повысят выплаты временно трудоустроенным подросткам

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В 2024 году в Татарстане повысят материальную поддержку от службы занятости для временно трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Вместо 2250 рублей в месяц она увеличился до 2650, следует из проекта приказа Минтруда республики.

На такую же сумму смогут рассчитывать безработные жители республики, участвующие в оплачиваемых общественных работах либо испытывающие трудности в поиске работы, на период временного трудоустройства.

По-прежнему 4,5 тыс. рублей в месяц будут получать безработные в возрасте от 18 до 25 лет со средним профессиональным либо высшим образованием, которые ищут работу в течение года после выпуска из образовательного учреждения, на период временного трудоустройства, а также безработные выпускники общеобразовательных организаций и вузов.

Если документ пройдет антикоррупционную экспертизу, он вступит в силу с 1 января 2024 года.