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В Татарстане повысят налог на прибыль до 25% для участников инвестпроектов
В Татарстане повысят ставку налога на прибыль с 20% до 25% для участников региональных инвестиционных проектов. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на шестом заседании Госсовета РТ.
«Кроме того, для участников региональных инвестиционных проектов с объемом капитальных вложений от 50 до 500 млн рублей исключено ограничение по применению пониженной налоговой ставки после 31 декабря 2026 года», – рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, представляя проект закона.
Законопроект разработан в связи с изменениями в Налоговом кодексе России и отдельных законодательных актах РФ. Он предусматривает внесение соответствующих изменений в закон «О регулировании отдельных вопросов налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов на территории РТ».
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