В Татарстане повысят контроль за госслужащими в области управления ими НКО

В Татарстане повысят эффективность контроля за лицами, замещающими на постоянной основе государственные или муниципальные должности, участвующими в управлении некоммерческими организациями. Поправки рассмотрены на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению и экспертного совета при комитете, сообщает Минюст РТ.

Как отметил замглавы ведомства Мухаррям Ибятов, федеральное законодательство запрещает госслужащим участвовать в управлении коммерческими либо некоммерческими организациями. Однако предусмотрен и ряд исключений. К примеру, такие лица, предварительно уведомив должностное лицо субъекта РФ в порядке, предусмотренном законодательством, могут участвовать в управлении НКО на безвозмездной основе.

Согласно законопроекту, уточнены способы подачи такого уведомления. Теперь татарстанцы смогут подать их либо на бумажном носителе, либо через единую межведомственную систему электронного документооборота РТ.

Документ должен сопровождаться копией устава НКО, в управлении которой планирует участвовать такое лицо, а также копией положения об органе управления этой организацией, если оно имеется.

«Законопроект будет способствовать повышению эффективности контроля за указанными лицами в управлении некоммерческой организацией и предотвращению возникновения конфликта интересов», — уверен Мухаррям Ибятов.

Отмечается, что депутаты одобрили озвученные изменения в статью 29 Закона Республики Татарстан о местном самоуправлении в Республике Татарстан и статью 9 Закона РТ о государственных должностях Республики Татарстан. Затем они будут рассмотрены на очередной сессии Госсовета РТ.