В Татарстане повысят базовые оклады работников государственных медучреждений

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В Татарстане изменены условия оплаты труда работников медицинских организаций, подведомственных республиканским органам исполнительной власти, и отдельных нетиповых учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения РТ.

Постановление Кабинета Министров региона подписал исполняющий обязанности Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Изменения вносятся в соответствующий документ от 25 апреля 2012 года.

В частности, базовые оклады медицинских и фармацевтических работников, социальных работников, экспертов, исследователей, рабочих и служащих увеличены на 3963 рубля. Вместе с тем базовые оклады ветеринарных врачей стали больше на 3457 рублей.

В свою очередь базовые оклады педагогических и культурных работников медучреждений выросли не так сильно, причем их увеличение оказалось более дифференцированным. Так, оклад инструктора по труду стал больше на 2343 рубля, логопеда — на 2602 рубля, культорганизатора — на 3663 рубля, а библиотекаря — на 1463 рубля.

Базовые оклады руководителей государственных медицинских организаций, от стационаров до инфекционных больниц, увеличены на 6 тыс. рублей.

Помимо прочего, устранено существовавшее прежде среди некоторых категорий работников различие между базовыми окладами лиц, имеющих среднее, среднее специальное и высшее образование. Также изменены правила начисления выплат за наличие государственных и ведомственных наград.

Постановление Кабмина РТ вступит в силу с 1 июля текущего, 2024 года.