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Транспорт
17 ноября 2021  16:34

В Татарстане стоимость ежемесячного социального проездного билета повысится до 547 рублей

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В Татарстане со следующего года стоимость ежемесячного социального проездного билета повысится до 547 рублей. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ опубликовано на портале «Официальный Татарстан».

«Установить на 2022 год стоимость ежемесячного пополнения единого месячного социального проездного билета в размере 547 рублей, единого месячного детского социального проездного билета в размере 333 рубля», — говорится в документе.

В этом году стоимость месячного социального проездного билета составляет 526 рублей, а детского — 320 рублей.

Право на оформление и получение проездного билета в Татарстане имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, бывшие военнослужащие, лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя», пенсионеры и другие категории граждан.

Детский проездной билет необходим для детей-инвалидов, детей из многодетных семей и детей-сирот.

Проездной билет является именным и оформляется в виде электронной карты с льготным транспортным приложением или в виде банковских карт с технологией бесконтактной оплаты.

#социальный проездной билет
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