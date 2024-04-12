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Общество 12 апреля 2024 21:59

В Татарстане изменили закон «Об адресной соцподдержке населению»

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В Татарстане внесли изменения в закон РТ «Об адресной соцподдержке населению». Теперь на социальную помощь смогут рассчитывать семьи, имеющие трех и более детей до достижения старшим ребенком 18 лет или до 23 лет при условии, что тот учится на очном отделении. Соответствующий закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Отмечается, что ранее в абзацах значился возраст «до 18 лет». Однако в подписанном законе эти слова поручили исключить и заменить выражением «до 23 лет».

Уточняется, что закон распространяется на правоотношения, возникшие с 23 января 2024 года.

Подробнее о мерах соцподдержки можно узнать на портале электронного фонда правовых и нормативно-технических документов.

#дети #социальная поддержка #Татарстан #семьи с детьми
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