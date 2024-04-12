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В Татарстане изменили закон «Об адресной соцподдержке населению»
В Татарстане внесли изменения в закон РТ «Об адресной соцподдержке населению». Теперь на социальную помощь смогут рассчитывать семьи, имеющие трех и более детей до достижения старшим ребенком 18 лет или до 23 лет при условии, что тот учится на очном отделении. Соответствующий закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Отмечается, что ранее в абзацах значился возраст «до 18 лет». Однако в подписанном законе эти слова поручили исключить и заменить выражением «до 23 лет».
Уточняется, что закон распространяется на правоотношения, возникшие с 23 января 2024 года.
Подробнее о мерах соцподдержки можно узнать на портале электронного фонда правовых и нормативно-технических документов.
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