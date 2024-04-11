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В Татарстане повысили пожизненные пособия олимпийским и паралимпийским чемпионам
В Татарстане повышены ежемесячные пожизненные государственные пособия. Их получают победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и Европы, говорится в постановлении Правительства РТ.
«Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года», — отмечается в документе.
Таким образом, выплаты чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр повышены с 14 до 24,5 тысячи рублей, призерам — с 10 до 17,5 тысячи рублей.
Чемпионы мира тоже начнут ежемесячно получать по 17,5 тысячи рублей, а Европы — 14 тысяч вместо 8.
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