В Татарстане повысили пожизненные пособия олимпийским и паралимпийским чемпионам

В Татарстане повышены ежемесячные пожизненные государственные пособия. Их получают победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и Европы, говорится в постановлении Правительства РТ.

«Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года», — отмечается в документе.

Таким образом, выплаты чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр повышены с 14 до 24,5 тысячи рублей, призерам — с 10 до 17,5 тысячи рублей.

Чемпионы мира тоже начнут ежемесячно получать по 17,5 тысячи рублей, а Европы — 14 тысяч вместо 8.