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Экономика 12 ноября 2024 14:19

В Татарстане повысили минимальный потребительский бюджет

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В Татарстане выросла величина минимального потребительского бюджета. Если во втором квартале он равнялся 23 118 рублям, то в третьем повысился почти на 1,5 тысячи — до 24,6 тысячи рублей.

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за III квартал в размере 24 600 рублей», — говорится в документе, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Напомним, что данная сумма включает стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который необходим для удовлетворения основных социально-культурных и физиологических потребностей человека.

#минимальный потребительский бюджет
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