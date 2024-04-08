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В Татарстане повышены ежемесячные выплаты за звания в Академии наук РТ
В Татарстане увеличен размер ежемесячных денежных выплат действительным членам и членам-корреспондентам Академии наук РТ. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Изменения касаются правоотношений, возникших с 1 января 2024 года.
Ежемесячная денежная выплата действительному члену составит 75 тысяч рублей (ранее 50 тысяч), а члену-корреспонденту — 35 тысяч (вместо 25 тысяч).
Кроме того, признан утратившим силу пункт постановления, касающийся ежемесячных доплат за ученую степень штатным работникам в бюджетных научных организациях и вузах независимо от ведомственной принадлежности.
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