В Татарстане повышены ежемесячные выплаты за звания в Академии наук РТ

В Татарстане увеличен размер ежемесячных денежных выплат действительным членам и членам-корреспондентам Академии наук РТ. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Изменения касаются правоотношений, возникших с 1 января 2024 года.

Ежемесячная денежная выплата действительному члену составит 75 тысяч рублей (ранее 50 тысяч), а члену-корреспонденту — 35 тысяч (вместо 25 тысяч).

Кроме того, признан утратившим силу пункт постановления, касающийся ежемесячных доплат за ученую степень штатным работникам в бюджетных научных организациях и вузах независимо от ведомственной принадлежности.