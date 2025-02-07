В Татарстане повара Росгвардии состязались в мастерстве

Фото: Управление Росгвардии по Республике Татарстан

В преддверии Дня продовольственной и вещевой служб Росгвардии, который отмечается 18 февраля, в казанском спецмоторизованном полку Приволжского округа Росгвардии прошел конкурс профессионального мастерства среди военных поваров.

Девять военнослужащих показали свои кулинарные способности и уровень общевойсковой подготовки. Сначала они сдали нормативы по физподготовке и стрельбе, а затем проверили знания теории. Практическое задание заключалось в приготовлении пищи в стационарных условиях. Особое внимание привлекла выпечка хлеба и других изделий, где участники использовали только те продукты, которые поставляются в часть по нормам питания. Также они готовили блюда татарской кухни – чак-чак, кыстыбый и треугольники.

Фото: Управление Росгвардии по Республике Татарстан

Жюри оценило вкус, оригинальность блюд, санитарию и аккуратность при их приготовлении. Завершится конкурс готовкой в полевых условиях, что важно для оценки мастерства военных поваров.

Победитель полка представит полк на окружном этапе соревнований в городе Сарове в марте 2025 года. Призеры этого этапа смогут соревноваться на всероссийском уровне в мае 2025 года в Перми.

«Конкурс проводится с целью совершенствования организации продовольственного обеспечения и повышения профессиональных навыков военных поваров. Участие в мероприятии принимают как военнослужащие по контракту, так и проходящие военную службу по призыву. В дальнейшем победители и призеры смогут стать наставниками для молодых специалистов, а также получат возможность поступить на факультет тыла Пермского военного института Росгвардии для углубленного профессионального обучения», – отметил заместитель командира воинской части по тылу – начальник тыла подполковник Роман Дарманьян.