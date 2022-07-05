В Татарстане потребность в учителях в последние годы оставляет около 1,9 тыс. человек

В Татарстане потребность в учителях в течение последних лет оставляет около 1,9 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Министерством уделяется большое внимание подготовке кадров для системы образования и прежде всего прогнозам кадровой потребности. Эти сведения формируются в перспективе на семь лет. Анализ показывает, что фактическая потребность на начало учебного года в течение последних лет составляет 1800–1900 человек. Самое большое число вакансий имеем по таким предметам, как русский язык, математика, физика, химия, биология, а также по начальным классам», – рассказал докладчик.

При этом, по его словам, судя по заявкам муниципалитетов пятилетней давности, этот прогноз сильно отличался. Так, например, Высокогорский район в 2017 году предоставил прогноз потребности на 2021 год только на трех человек, а в конце 2020 года была сделана корректировка уже на 30 педагогов.

«Лаишевский район в эти же сроки предоставил прогнозные сведения на трех учителей, а в прошлом году скорректировал до 23 человек. Это касается практически всех районов. И здесь заключается, наверное, одна из ключевых проблем. Необходимо отметить проблему некорректности прогнозных данных от муниципальных органов управления образования. Прогноз на семь лет должен проводиться тщательно», – подчеркнул первый замминистра образования и науки.

Поминов уточнил, что в Татарстане функционируют шесть педагогических колледжей, в них обучается около 5 тыс. студентов. Ежегодный выпуск составляет около тысячи человек, из которых трудоустраиваются в первый год по полученной специальности более 84% выпускников. «Это очень хороший показатель», – констатировал он.

В вузах Татарстана по педагогическим специальностям обучается более 16 тыс. студентов, 85% из которых – учащиеся КФУ, а также Елабужского и Набережночелнинского институтов Казанского федерального университета.

«За последние пять лет контингент в вузах вырос почти на 10%. За этот период объем подготовки кадров по педагогическому направлению увеличен на 47%. Ежегодно выпуск по программам бакалавриата и магистратуры составляет чуть более 3 тыс. человек, из них около 50% – выпускники очной формы обучения. Мониторинг выпускников очной бюджетной формы обучения показал, что устраиваются на работу по специальности только 55% выпускников, а среди “целевиков” – 88%, остальные продолжают обучение в магистратуре», – заметил докладчик.

Он добавил, что в целом выпуск суммарно покрывает потребности системы образования. «Но структура выпуска не всегда соответствует структуре потребностей. Например, учителя начальных классов трудоустраиваются на 20% меньше, чем требуется, воспитатели – меньше на 35%, учителя математики – на 50%. При этом психологов и логопедов в пять раз больше, чем требует система образования республики», – продолжил первый замминистра образования и науки.

Поминов отметил, что потребность в учителях начальных классов в 2021 году была в два раза меньше, чем выпуск. Трудоустроились только 30%. «По нашим оценкам, в этом году планирует трудоустроиться около 92% выпускников, – заключил он. – Очень серьезная ситуация с учителями иностранных языков: потребность в 1,5 раза меньше, чем выпуск. Но в прошлом году трудоустроилось по специальности всего 10% выпускников. Примерно такая же ситуация с психологами и учителями математики. И есть проблемы с учителями русского языка».