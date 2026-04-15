Жители Татарстана едят почти вдвое меньше рыбы, чем рекомендовано

Жители Татарстана потребляют меньше рыбы, чем рекомендуют медицинские нормы. Об этом сообщает «Татарстан 24».

В 2024 году средний показатель потребления рыбы в регионе составил 16,2 кг на человека в год при рекомендованной норме Минздрава России в 28 кг.

Ранее, 5 сентября прошлого года на X Восточном экономическом форуме, Президент России Владимир Путин отмечал, что в стране потребление рыбы и морепродуктов также ниже рекомендуемого уровня.

«От этого зависит и здоровье нации. Неслучайно упомянул о том, что в странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий – в некоторых странах в два раза больше, чем у нас – там и продолжительность жизни выше», – подчеркнул глава государства.

По данным федеральной статистики, в среднем по России потребление рыбы составляет около 23,5 кг на человека в год при норме 28 кг.

При этом в Татарстане показатель оказался еще ниже. Согласно оценкам специалистов Казанской государственной медицинской академии, жители республики употребляют рыбу в среднем 1–2 раза в месяц, тогда как рекомендованная частота составляет 2–3 раза в неделю.

Эксперты отмечают, что ситуация выглядит парадоксально, учитывая географическое положение Татарстана, через территорию которого протекают крупные реки Волга и Кама.