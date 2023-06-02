В Татарстане потребление электроэнергии выросло на 1,9%

Динамика производства и потребления электроэнергии по Татарстану за 1-й квартал этого года положительная, но темпы их роста ниже, чем за прошлый год. Об этом доложил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов на очередном заседание Совета директоров компании, которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Объем выработки электрической энергии всеми станциями составил 7,7 млрд. кВт.ч, увеличившись на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. При этом потребление электроэнергии составило почти 9 млрд. кВт.ч, прирост относительно прошлого года на 1,9%», — сообщил Сулейманов.

Он отметил, что данный показатель энергетики вырос из-за роста потребления предприятий по добыче и переработке нефти, производству электрооборудования, автопрома и предприятий трубопроводного транспорта.

Дефицит электроэнергии в размере 14% восполнили за счет перетоков в энергосистему Татарстана из смежных регионов.

Говоря об объемах продаж электроэнергии гарантирующего поставщика, докладчик отметил увеличение потребления в сравнении с аналогичным периодом 2022-го по всем группам потребителей. К примеру, полезный отпуск электроэнергии по категории «Прочие потребители» увеличился на 6,7%, «Население» — 3,2%.

Далее Сулейманов ознакомил Совет директоров с состоянием просроченной дебиторской задолженности за реализованную электроэнергию. По его словам, уровень оплаты по всем группам потребителей составил 99,6%.

Так, просроченная задолженность за 1-й квартал 2023 года уменьшилась на 16,3 млн рублей, составив 278,1 млн рублей, 102,3 из них приходится на юрлица, 168,6 — на население.

Затем Совету директоров была представлена новая организационная структура компании, в рамках которой внесены изменения в структурные подразделения, курируемые заместителями директора по информационным технологиям и по экономике и финансам. Изменения обусловлены необходимостью осуществления дальнейшей поддержки и развития внедряемых автоматизированных систем учета и выстраивания внутреннего контроля за финансовыми потоками в разрезе бизнес-процессов, сообщается на портале Правительства.