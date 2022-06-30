В Татарстане потребление электроэнергии возросло на 5,5%

За I квартал 2022 года потребление электроэнергии в Татарстане достигло 7 187,5 млн кВт.ч. По сравнению с январем-мартом 2021-го этот показатель вырос на 5,5%, сообщили на заседании совета директоров АО «Сетевая компания», которое провел сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

За три первых месяца года фактический объем потребления электроэнергии ОЭС Средней Волги (куда входит и Татарстан) составил 30,1 млрд кВт.ч.

В январе-марте 2022 года освоено 3 203 млн руб. (без НДС) капитальных вложений. Существенный объем этих средств направлен на строительство и реконструкцию питающих центров высокого напряжения, распределительных сетей и высоковольтных линий электропередачи.

Введен в эксплуатацию 4 841 объект электросетевого хозяйства для присоединения потребителей к сетям Компании, протяженность построенных линий электропередачи составила 119 км, введено 6 МВт трансформаторной мощности.