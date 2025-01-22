Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане потратят более 2,7 млрд рублей на бесплатное питание школьников в 2025-м
В 2025-м в Татарстане потратят 2 765 400 000 рублей на организацию бесплатного горячего питания учеников 1-4 классов государственных и муниципальных школ. Об этом сообщает Минфин РТ.
«В 2025 году продолжается реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. На данные цели в текущем году планируется направить 2 765,4 млн рублей», - говорится в сообщении.
Уточняется, что 1,6 млрд из озвученной суммы выделят из федерального бюджета, а 1,1 млрд из республиканского и местных бюджетов.
В Минфине РТ добавили, что Минпросвещения РФ и Кабмин республики уже заключили соглашение о предоставлении субсидии из госбюджета бюджету РТ на эти цели.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»