В Татарстане потратят более 2,7 млрд рублей на бесплатное питание школьников в 2025-м

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В 2025-м в Татарстане потратят 2 765 400 000 рублей на организацию бесплатного горячего питания учеников 1-4 классов государственных и муниципальных школ. Об этом сообщает Минфин РТ.

«В 2025 году продолжается реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. На данные цели в текущем году планируется направить 2 765,4 млн рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 1,6 млрд из озвученной суммы выделят из федерального бюджета, а 1,1 млрд из республиканского и местных бюджетов.

В Минфине РТ добавили, что Минпросвещения РФ и Кабмин республики уже заключили соглашение о предоставлении субсидии из госбюджета бюджету РТ на эти цели.