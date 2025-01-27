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Экономика 27 января 2025 07:00

В Татарстане потратят более 184 млн рублей на развитие системы самоуправления

В Татарстане потратят 184,6 млн рублей на развитие системы территориального общественного самоуправления республики. Деньги предусмотрены в бюджете РТ на 2025 год в рамках регионального проекта «Совершенствование госэкономической политики в РТ» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ».

Как сообщает Минфин республики, за счет указанных средств местным бюджетам республики предоставят межбюджетные трансферты на осуществление компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений (111,6 млн рублей). Оставшиеся 73 млн рублей потратят на выплату грантов победителям и призерам республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление РТ».

В министерстве отметили, что упомянутый конкурс проводят, чтобы выявить территориальные общественные самоуправления, добившиеся наилучших результатов в самоорганизации граждан по месту жительства для решения вопросов местного значения, выявления и распространения положительного опыта территориального общественного самоуправления.

#бюджет рт #Минфин РТ #местное самоуправление
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