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Общество 15 февраля 2025 12:01

В Татарстане потратят 3,4 млрд рублей на ремонт объектов здравоохранения

В Татарстане потратят 3,4 млрд рублей на ремонт объектов здравоохранения
Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году отремонтируют 226 объектов здравоохранения. Объем финансирования составит порядка 3,4 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, сообщается на официальном сайте Раиса республики.

В перечень войдут 151 объект здравоохранения по национальному проекту «Продолжительная активная жизнь», 19 стационаров по республиканской программе, а также 56 пунктов раздачи детского молочного питания – в рамках новой республиканской программы.

Заключение контрактов по объектам запланировано в марте.

#здравоохранение #Минстрой рт
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