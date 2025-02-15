В Татарстане потратят 3,4 млрд рублей на ремонт объектов здравоохранения

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году отремонтируют 226 объектов здравоохранения. Объем финансирования составит порядка 3,4 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, сообщается на официальном сайте Раиса республики.

В перечень войдут 151 объект здравоохранения по национальному проекту «Продолжительная активная жизнь», 19 стационаров по республиканской программе, а также 56 пунктов раздачи детского молочного питания – в рамках новой республиканской программы.

Заключение контрактов по объектам запланировано в марте.