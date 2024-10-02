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В Татарстане потратят 28,4 млн рублей на авиабилеты для выдворения иностранцев
В Татарстане собираются выделить почти 28,4 млн рублей на приобретения авиабилетов для выдворяемых из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок РТ.
Из документации к тендеру следует, что билеты на авиарейсы предназначены для мигрантов, которые будут подлежать административному выдворению в 2024 и 2025 годах.
В расчетную цену одного авиабилета включены все сопутствующие расходы: бронирование, провоз багажа в пределах бесплатной нормы, страхование пассажира и так далее. При этом констатируется, что точный объем оказываемых услуг заранее определить невозможно.
Заказчиком выступает Главное управление Федеральной службы судебных приставов по РТ. Необходимые средства поступят из федерального бюджета. Прием заявок завершится 7 октября, победителя аукциона определят 9 октября.
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