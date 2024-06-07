В Татарстане потратят 19,8 млн рублей на восстановление освещения в районах

фото: "Татар-Информ"

В Татарстане хотят потратить 19,8 млн рублей на восстановление освещения в нескольких населенных пунктах. Все средства выделят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, восстановят свет на следующих местах:

Верхнеуслонский район 1 с. Верхний Услон: ул. Горького, ул. Пионерская, ул. Краснофлотская, ул. Исаева, ул. Пушкарева, ул. Дубравная, ул. Шоссейная 2 д. Студенец: ул. Центральная 3 с. Куралово: ул. Заречная,ул. Набережная, ул. Рабочая, ул. Большая Красная, ул. Зеленая, ул. Школьная 4 с. Егидерево: ул. Центральная, ул. Зеленая 5 с. Русское Макулово: ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Заовражная, ул. Заречная, ул. Новая, ул. 2 Новая, ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. Мира 6 с. Татарское Маматкозино: ул. Солнечная, ул. Сельская, ул. Полевая 7 п. Октябрьский: ул. Юбилейная, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Молодежная 8 д. Карамышиха: ул. Центральная, ул. Молодежная 9 с. Татарское Бурнашево: ул. Школьная 10 с. Печищи: ул. Кирова, ул. Красная Поляна, ул. Красный Яр, ул. 1 Мая ,ул. Грузинская 11 с. Набережные Моркваши: ул. Красавина, ул. Нагорная, ул. Веселая Зеленодольский район 1 с. Осиново: ул. Солнечная, ул. Мирная, ул. Казанская, ул. Журавлева, ул. Дорожная, ул. Шуравина 2 с. Каратмень: ул. Клубная, ул. Садовая 3 с. Большие Яки: ул. Школьная 4 с. Бишня: ул. Центральная, ул. Школьная 5 с. Русско-Марийские Ковали: ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Школьная 6 д. Берновые Ковали: ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Лагерная 7 с. Большие Ключи: ул. Зеленая, ул. Казанская, пер. Нагорный, ул. Волостнова, ул. Дружбы, ул. Полевая, ул. Береговая, ул. Комсомольская, ул. Ключевая, ул. Татарстан, ул. Зур Урам, ул. Вахитова, ул. Юбилейная, ул. Стадионная, ул. Сосновая, ул. Калинина 8 пгт. Васильево: ул. Залесная, ул. Курортная, ул. Школа-Интернат, пер. Раифский, ул. Пролетарская, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. Юдина 9 п. Новочувашский: ул. Луговая 10 с. Бритвино: ул. Большая Красная, ул. Окольная 11 д. Исаково: ул. Солнечная 12 пгт. Нижние Вязовые: ул. Полевая, ул. Строительная, мкр. Садовый 13 д. Улитино: ул. Большая Улитинская 14 с. Кугушево: ул. Совета, ул. Ленина 15 с. Осиново: ул. Солнечная, ул. Мирная, ул. Казанская, ул. Журавлева, ул. Дорожная, ул. Шуравина Лаишевский район 1 с. Атабаево: ул. Полевая, ул. Вафина Дамира, ул. Водопроводная, ул. Набережная, ул. Молодежная 2 д. Орел: ул. Мира, ул. Янтарная, ул. Дружбы, ул. Полевая, ул. Радужная, ул. Орловская, ул. Крайняя 3 д. Макаровка: ул. Садовая, пер. Советский, ул. Советская, ул. Набережная 4 с. Ташкермень: ул. Солнечная, ул. Верхняя, ул. Молодежная 5 г. Лаишево: ул. Карьерная, Новый переулок, ул. Горького, ул. Гайдукевича, ул. Дзержинского, ул. Олега Кошевого, ул. Первомайская, ул. Крупской Казань 1 п. Ягодная Слобода: ул. Баженова, ул. Ползунова, ул. Псковская, ул. Насыпная 2 п. Юдино: ул. Яна Юдино 3 п. Салмачи: ул. Сайдаша, ул. Тукая, ул. Солнечная, ул. А. Алиша, ул. Малая, ул. Тихая, 4-я ул. Зеленая, ул. Вениамина Григорьева 4 Мед. городок РКБ: ул. Юкэ, ул. Медиков, ул. Уютная, ул. Лазурная 5 п. Медгородок-3: ул. Медицинская, Медицинский 1-й переулок, Медицинский 2-й переулок, Медицинский 3-й переулок 6 п. Кояшлы: ул. Матюшинская, ул. Кояшлы, ул. Чаткы, ул. Ручьевая 7 п. Новое Победилово: ул. 1-я Победиловская, ул.4-я Победиловская, ул.5-я Победиловская 8 п. Калининский: ул. Балашовская, пер. Авангардный,ул. Поперечно-Сормовская, ул. Школьная, ул. Поперечно-Малокабанная 9 п. Воскресенский: ул. Мостовая, ул. Задне-Мостовая

Все работы планируют выполнить до 1 ноября 2024 года.