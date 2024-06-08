В Татарстане потратят 18,7 млн рублей на питание детей в детсадах

фото: "Татар-Информ"

В Татарстане планируют потратить 18,7 млн рублей на организацию питания детей во 2 полугодии 2024 года. Соответствующую заявку на сайте Госзакупок разместил исполком Сабинского района.

Согласно документам, деньги уйдут на питание в 27 детсадах Сабинского района. Среди них:

Иштуганский детский сад «Березка»,

Большеарташский детский сад «Карлыгач»,

Арташский детский сад «Кубэлэк»,

Большеныртинский детский сад «Милэшкэй»,

Сабабашский детский сад «Кояшкай»,

Туктарский детский сад «Тамчы»,

Кильдебякский детский сад «Кояшкай»,

Юлбатский детский сад «Ромашка»,

Староикшурминский детский сад «Кояшкай»,

Кзыл-Мешинский детский сад «Ак чэчэк»,

Сатышевский детский сад «Кояшкай»,

Бигенеевский детский сад «Ромашка»,

Большекибячинский детский сад «Кубэлэк»,

Старомичанский детский сад «Тан»,

Новомичанский детский сад «Каенкай»,

Олуязский детский сад «Чачка»,

Изминский детский сад «Саф чишмэ»,

Евлаштауский детский сад «Ромашка»,

Мешабашский детский сад «Тюльпан»,

Большешинарский детский сад «Эллуки»,

Мамалаевский детский сад «Кояшкай»,

Нижнешитцинский детский сад «Ромашка»,

Верхнешитцинский детский сад «Ак каен»,

Верхнесиметский детский сад «Ромашка»,

Корсабашский детский сад «Кояшкай»,

Шикшинский детский сад «Акчарлак»,

Илеберский детский сад «Умырзая».

Уточняется, что у детей в вышеупомянутых детсадах должно быть 4-хразовое питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник). Услуги окажут в соответствии с ежедневным распорядком дня дошкольного учреждения. Причем исполнитель должен привести все необходимые продукты и проконтролировать технологию приготовления блюд непосредственно в самой столовой. Также он должен обеспечить наличие нужных столовых приборов в соответствии с количеством детей (тарелки, кружки и т.д.).