В Татарстане потратят 125 млн рублей на капремонт сетей тепло-и-водоснабжения

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В Татарстане планируют потратить 125 млн рублей на капремонт инженерных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Объекты, где хотят эти все вещи отремонтировать, расположены в границах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Иннополиса и Зеленодольского района РТ, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Уточняется, что в Казани работы планируют провести в ЖК «Салават Купере», ЖР «Радужный-2», микрорайоне М-14, а также отремонтировать тепловые сети к дому по ул. Оренбургский тракт 140Г, ЖК «Достояние», ЖК «Удачный», ЖК «Седьмое небо». Еще ремонт затронет торговый комплекс «Леруа Мерлен», ЖК «Спортивная», «Времена года», «Южный парк», «Лесной городок», «Палитра», «Волжские просторы» и «Манхетен».

В Нижнекамске работы проведут на ул. Сююмбике, проспекте Мира, 30 лет Победы, Студенческой, Гагарина, проспекте Химиков, проспект Мира и ул. Рифката Гайнуллина.

На остальных объектах хотят отремонтировать внутриквартальные и наружные системы канализации.

Точные сроки проведения работ не уточняются. Заявку можно подать до 25 июня текущего года. Заказчиком выступает ООО «РСК».