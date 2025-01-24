В Татарстане потратили 5,8 млрд рублей на реставрацию исторических памятников

Иван Гущин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2024 году на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане направили 5,8 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия рассказал глава ведомства Иван Гущин.

«4,8 млрд рублей выделили из регионального и местных бюджетов, 197,3 млн — из федерального бюджета. Существенная помощь направлена от благотворителей — 827 млн рублей», — уточнил Гущин.

Он также отметил, что в 2024 году восстановили дом, где жил поэт Гавриил Каменев. Здание приспособили под нужды исполкома Казани. Открыл свои двери Алафузовский театр, в нем расположилась Арт-резиденция движения «Созвездие-Йолдызлык». Отреставрировали также флигель усадьбы Сапугольцева и другие исторические здания.