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В Татарстане потеплеет до +5 градусов, но ожидается мокрый снег
В понедельник, 18 ноября, в Татарстане местами пройдет мокрый снег и дождь. Утром в отдельных районах возможен туман, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, но местами он усилится до 15-17 метров в секунду.
Днем в понедельник будет тепло: температура поднимется до +1 и даже до +5 градусов, но утром на дорогах возможна гололедица из-за холодной ночи (в ночные часы температура опускалась до -1 градуса).
фото: Гидрометцентр РТ
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