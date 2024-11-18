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Общество 18 ноября 2024 07:00

В Татарстане потеплеет до +5 градусов, но ожидается мокрый снег

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В понедельник, 18 ноября, в Татарстане местами пройдет мокрый снег и дождь. Утром в отдельных районах возможен туман, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, но местами он усилится до 15-17 метров в секунду.

Днем в понедельник будет тепло: температура поднимется до +1 и даже до +5 градусов, но утром на дорогах возможна гололедица из-за холодной ночи (в ночные часы температура опускалась до -1 градуса).

фото: Гидрометцентр РТ

#погода #прогноз #Татарстан
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