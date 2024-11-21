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В Татарстане потеплеет до +4 градусов
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Фото: Ильнар Тухбатов, © «Татар-информ»
В четверг, 21 ноября, в Татарстане столбики термометров поднимутся до 0…+4 градусов в дневное время.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем в республике будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь и снег. Утром также возможен туман в некоторых районах Татарстана.
Ветер в четверг прогнозируют южный со скоростью 6-11 м/с, но местами днем он может усилиться до 15-18 м/с.
фото: «Татар-информ», Гидрометцентр РТ
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