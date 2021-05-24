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Ру Тат
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24 мая 2021  06:54

В Татарстане потеплеет до +31 градуса

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Сегодня, 24 мая, в Татарстане после похолодания опять начнет повышаться температурный фон. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, преимущественно на востоке и юге региона, в светлое время суток ожидаются кратковременные дожди и грозы, о чем заблаговременно предупреждали синоптики.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», локально возможен град. Ветер в течение дня сменит направление с северо-восточного на северо-западное. Местами он будет усиливаться порывами до 15–20 м/с.

Воздух в дневные часы на западе Татарстана прогреется до 21–26 градусов тепла, а на востоке — до +31 градуса, отмечают метеорологи.

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