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В Татарстане потеплеет до +27 градусов, но ожидается кратковременный дождь
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В четверг, 8 августа, в Татарстане местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу и даже град.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, утром в отдельных районах республики также возможен туман. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-18 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов.
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