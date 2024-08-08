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Общество 8 августа 2024 07:00

В Татарстане потеплеет до +27 градусов, но ожидается кратковременный дождь

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В четверг, 8 августа, в Татарстане местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу и даже град.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, утром в отдельных районах республики также возможен туман. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-18 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов.

#прогноз погоды #Татарстан
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