В Татарстане потеплеет до +24 градусов, ожидается туман

Завтра, 30 мая, в Татарстане под влиянием антициклона продолжится повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Будет дуть умеренный западный и северо-западный ветер.

При этом ночью и утром местами опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, предупреждают синоптики.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от +6 до +11 градусов. В Казани, соответственно, прогнозируется от +9 до +11. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов тепла (в столице республики — до +20, +22).