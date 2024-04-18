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В Татарстане потеплеет до 24 градусов, ожидается сильный ветер
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В четверг, 18 апреля, в Татарстане ожидаются сильный ветер и дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью и днем порывы юго-западного ветра могут достигать 15-18 м/с.
Температуры воздуха ночью составят от 11 до 16 градусов, днем — от 14 до 19. На юге и востоке республики столбики термометров могут подняться до +24 градусов.
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