В Татарстане потеплеет до 24 градусов, ожидается сильный ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В четверг, 18 апреля, в Татарстане ожидаются сильный ветер и дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и днем порывы юго-западного ветра могут достигать 15-18 м/с.

Температуры воздуха ночью составят от 11 до 16 градусов, днем — от 14 до 19. На юге и востоке республики столбики термометров могут подняться до +24 градусов.