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В Татарстане потеплеет до +2, ожидаются дождь и снежная каша
В среду, 8 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Ожидаются снег, мокрый снег, дождь и морось, сообщает Гидрометцентр РТ.
Местами, предупреждают синоптики, возможны гололед, метель и туман. На дорогах образуются гололедица, снежная каша и накаты. Также усилится ветер — местами его порывы будут достигать 15-16 м/с.
В ночные часы столбики термометров покажут от −11 до −6 градусов, к утру поднимутся до −6 — −1 градуса. Днем воздух прогреется до −1 — +2 градусов.
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