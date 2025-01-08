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Общество 8 января 2025 06:30

В Татарстане потеплеет до +2, ожидаются дождь и снежная каша

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В Татарстане потеплеет до +2, ожидаются дождь и снежная каша
Фото: © «Татар-информ»

В среду, 8 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Ожидаются снег, мокрый снег, дождь и морось, сообщает Гидрометцентр РТ.

Местами, предупреждают синоптики, возможны гололед, метель и туман. На дорогах образуются гололедица, снежная каша и накаты. Также усилится ветер — местами его порывы будут достигать 15-16 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от −11 до −6 градусов, к утру поднимутся до −6 — −1 градуса. Днем воздух прогреется до −1 — +2 градусов.

#прогноз погоды #дождь #снег #туман
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