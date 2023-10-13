В Татарстане потеплеет до +13

По прогнозу Гидрометцентра РТ на 13 октября, в Татарстане сохранится дождливая погода, но потеплеет до +13.

Ветер прогнозируют юго-западный 8 — 13 м/с, порывами 15 — 20 м/с, ночью локально до 24 м/с. Ночные температуры низкие, но выше нуля (+2… +7˚), днем потеплеет до +8… +13˚.

В столице республики так же ветрено, дожди более вероятны в темное время суток. Ночью +5… +7˚, днем от 11 до 13 градусов тепла.