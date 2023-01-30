В Татарстане потеплеет до +1 градуса, ожидается сильный ветер и мокрый снег

Завтра, в последний день января, Татарстан окажется в передней части ложбины циклона с центром над Белым морем, что поспособствует повышению температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным (днем — с прояснениями). По всему региону, включая Казань, ожидается небольшой снег, в светлое время суток — с мокрым снегом, отмечают синоптики.

Прогнозируется сильный юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15–17 м/с (в столице РТ — 15 м/с). На дорогах сохранится гололедица.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от -4 до -9 градусов (в Казани — от 4 до 6 градусов ниже нуля). В дневные часы воздух прогреется до +1, -4 градусов (в столице РТ — до -1, +1 градуса).