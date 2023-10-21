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В Татарстане поступило 450 обращений за психологической помощью от участников СВО
В филиал фонда «Защитники Отечества» в Татарстане уже поступило 450 обращений за психологической помощью. Об этом рассказала руководитель филиала Гузель Удачина в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Обращаются как ветераны, так и действующие военнослужащие. Кроме того, это очень востребовано для семей действующих военнослужащих, для семей с потерей», — подчеркнула она.
По словам Удачиной, для семей действующих военнослужащих проблема заключается в том, что иногда они не понимают близких людей, на время возвращающихся с фронта.
«<…> нахождение в условиях боевых действий накладывает отпечаток на психику любого здорового человека. И важно, когда семья задумывается над этим, обращается к помощи психолога», — добавила глава филиала фонда.
«На сегодняшний день в Татарстане в половине муниципальных образований уже работают медицинские психологи, которые специализируются на этой проблематике», — уточнила Гузель Удачина, заметив, что только на площадке филиала ежедневно с 9 до 18 часов работают два таких психолога.
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