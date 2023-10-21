В Татарстане поступило 450 обращений за психологической помощью от бойцов СВО и их родных

Психолог за работой

Фото: © «Татар-информ»

В филиал фонда «Защитники Отечества» в Татарстане уже поступило 450 обращений за психологической помощью. Об этом рассказала руководитель филиала Гузель Удачина в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Обращаются как ветераны, так и действующие военнослужащие. Кроме того, это очень востребовано для семей действующих военнослужащих, для семей с потерей», — подчеркнула она.

По словам Удачиной, для семей действующих военнослужащих проблема заключается в том, что иногда они не понимают близких людей, на время возвращающихся с фронта.

«<…> нахождение в условиях боевых действий накладывает отпечаток на психику любого здорового человека. И важно, когда семья задумывается над этим, обращается к помощи психолога», — добавила глава филиала фонда.

«На сегодняшний день в Татарстане в половине муниципальных образований уже работают медицинские психологи, которые специализируются на этой проблематике», — уточнила Гузель Удачина, заметив, что только на площадке филиала ежедневно с 9 до 18 часов работают два таких психолога.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.