В Татарстане построят завод по производству зерновых рукавов и пленочных материалов

Группа компаний «Август» начинает строительство завода по производству зерновых рукавов и пленочных материалов на территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Завод будет производить четыре вида продукции – рукава для зерна, пленку для промышленных теплиц, силосную пленку и промышленную термоусадочную пленку. Средняя производительность по всем этим товарам составит 1,4 тонны в час. Запустить предприятие планируется уже в следующем году. Проектная мощность завода закладывается на уровне 10,5 млн тонн продукции в год.

Завод будет построен на земельном участке в ОЭЗ «Алабуга» площадью 60,1 тыс. кв. метров. Технологическое оснащение будет включать экструзионно-выдувную пятислойную линию, компрессорное оборудование, а также фальцовочную машину для складывания производимой продукции. При запуске завода будет создано до 100 новых рабочих мест.

«Технология хранения зерна в пластиковых рукавах позволила нам справиться с ситуацией, когда объемы урожая таковы, что хозяйство просто не успевает его сушить или транспортировать на элеватор. Оборудование для заполнения рукавов стоит сравнительно недорого, зато дает возможность без спешки разгружать зерно, проводить его очистку и реализовывать при благоприятной ценовой конъюнктуре», – рассказал гендиректор АО Фирма «Август» Михаил Данилов.

Сейчас основным поставщиком пленочных материалов для аграриев выступает Китай, а в сегменте рукавов для хранения зерна – Испания и Израиль. Однако к внедрению в производство такой продукции проявляют интерес и отечественные инвесторы, отметил он.

По словам Данилова, при хранении в рукавах зерно на выходе получается более высокого качества за счет послеуборочного дозревания. Кроме того, технология позволяет экономить на услугах элеваторов, цена на которые может доходить до 35% от стоимости сельхозпродукции при реализации. При использовании рукавов снижается необходимость инвестиций в строительство дорогостоящих зернохранилищ. Упакованное в рукава зерно также может быть представлено банкам или страховой компании как залог для получения кредита.