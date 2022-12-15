В Татарстане построят восемь новых остановочных железнодорожных платформ

В Татарстане до 2030 года планируется строительство восьми новых остановочных платформ пригородного железнодорожного транспорта с благоустройством прилегающих территорий и капремонт 27 платформ. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на итоговой пресс-конференции.

«Остановочный пункт “Южный парк” – крупнейшая точка, где сегодня развивается жилищное строительство. Этот перрон к Новому году будет готов. Сейчас решается вопрос, когда его открыть», – рассказал спикер.

Всего в Татарстане 38 составов пригородных электропоездов и 13 рельсовых автобусов. В 2025 – 2023 годах планируется замена 16 составов. «По программе замены транспорта готовим заявку на обновление», – отметил глава Миндортранса.

Ханифов добавил, что средний ежедневный пассажиропоток транспортно-пересадочного узла «Компрессорный», который открылся в октябре, составляет 1,8 тыс. человек.