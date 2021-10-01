В Сабинском районе Татарстана появится новая школа на 500 мест

В поселке Богатые Сабы будет построена школа на 500 мест. Из бюджета Республики Татарстан на эти цели выделят 123,3 млн рублей. Это следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Государственным заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Работы по контракту будут выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

На территории будущего трехэтажного кирпичного здания будут выделены три зоны: отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Общая площадь школы составит 9909,21 кв. метров.

Подрядчик должен будет позаботиться о сохранении от вырубки и повреждений зеленых насаждений, не попадающих в зону строительства объекта, а если они попали туда, то восстановить их. При этом срок и место посадки, количество, разновидность, параметры зеленых насаждений определяются государственным заказчиком в соответствии с решением органа местного самоуправления.

Строительные работы должны завершиться до 30 июня 2022 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 часов 8 октября 2021 года.

Срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг – пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Исключением является оборудование, на которое изготовителем (производителем) установлен иной срок.