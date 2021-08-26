В Татарстане построят пять полигонов и мусоросортировочный комплекс

Строительство трех новых полигонов в Арском, Алексеевском и Верхнеуслонском районе Татарстана начнет в следующем году УК «ПЖКХ». Еще два полигона в Лениногорске и Набережных Челнах построит «Гринта». Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев перед заседанием по вопросам обращения с ТКО.

Сортировочный завод будет строиться около мусоросжигающего завода в Зеленодольской зоне. Если все сложится, то проектирование пройдет в этом году, а строительство начнется в 2022-м.

«На прошлой неделе мы ездили с делегацией под руководством заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина в Московскую область, посетили один из построенных сортировочных заводов РТ „Инвест“. Он через два года будет обрабатывать порядка 2 млн тонн в год, сейчас — 1,5 млн тонн в год. Мы ориентируемся на такой же завод, если хватит тех инвестиций, которые вложит республика и РТ „Инвест“, часть средств будет вложена в тарифное ценообразование. Через два месяца будет понятно, какая сумма инвестиций на это будет заложена», — сказал Груничев.

Спикер сообщил, что с этого года Госкомитет РТ по тарифам ведет «серьезный контроль за инвестпрограммами, которые регоператоры осуществляют сейчас за свой счет». Соответствующая программа была утверждена Минстроем РТ в ноябре прошлого года. Объем инвестиций двух операторов приблизительно составляет 400 млн рублей.

«Сейчас идет речь о трех полигонах в зоне оператора УК „ПЖКХ“ и о двух новых полигонах, которые сейчас проектируются (в зоне „Гринты“ — прим.Т-и). Мы надеемся, что они в ближайшее время начнут строиться», — отметил Груничев.

«Три полигона в зоне УК „ПЖКХ“ и два в Лениногорске и Набережных Челнах будут в зоне „Гринты“ для того, чтобы привозить с ближайших районных пунктов отходы. Там это все ужимается, далее перекладывается на мультилифт, везется на сортировку. После сортировки часть техногрунтов, которые обработаны, возвращается на полигон. Самое главное, что после того, как мы сожгли, остатки нужно возвращать. Чтобы пустые машины не гонять, они забирают мусор, отвозят на сортировку, везут обратно с мусоросжигающего завода то, что мы пока условно называем золой», — пояснил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Как уточнили в УК «ПЖКХ», строительство новых полигонов запланировано на следующий год. Сейчас ведется подбор земельных участков и определение технико-экономических показателей. Возможно, объекты будут сданы уже к концу следующего года. Все три объекта межмуниципальные и будут иметь одинаковую мощность.