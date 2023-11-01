В Татарстане построят первый в России завод по производству тиосульфата аммония

В Менделеевске планируют построить первый в России завод по производству тиосульфата аммония. Об этом рассказал руководитель ООО «Джиэсэм Кемикэл — Удобрение» Сергей Игумнов после заседания Комиссии по деятельности резидентов на татарстанских ТОСЭР в Кабинете министров РТ.

Запуск производства, рассчитанного на выпуск порядка 160 тонн жидких удобрений в год, запланирован на 2025 год. Инвестиции в проект составляют 760 млн рублей. Сначала предприниматели планируют покрыть рынок РФ, а в дальнейшем развиваться также и в других странах, например в Казахстане и Узбекистане.

«На текущий момент в России нет производителя тиосульфата аммония. В целом культуры жидких комплексных удобрений нет. Да, они дороже, но с учетом урожая, который получат фермеры в итоге, выгода очевидна», — прокомментировал спикер.

Также Игумнов рассказал, что тиосульфат аммония имеет преимущество над привычными большинству фермеров гранулированными удобрениями. Благодаря своей жидкой структуре ему не страшна засушливая погода, растения получат питание сразу же со внесением удобрения.

«В Татарстане есть завод Аммоний, они производят азотные удобрения. Мы планируем совместное производство с ними. У них сейчас есть производство карбомидоамиачных смесей. Если туда добавить наше удобрение, то это будет уже источники и азота, и серы. У нас не будет конкуренции», — добавил спикер.

Заседание вышеупомянутой комиссии под председательством главы Минэкономики РТ Мидхата Шагиахметова прошло сегодня в республиканском Кабмине. Власти рассмотрели пять проектов ТОСЭР из Менделеевска, Зеленодольска, Чистополя и Набережных Челнов.