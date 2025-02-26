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Общество 26 февраля 2025 15:36

В Татарстане построят новый водопровод, он соединит Казань и Куюки

В этом году будет построен новый водопровод, который соединит Казань и Куюки. Об этом на итоговом заседании Совета Пестречинского района РТ сообщил глава муниципалитета Раис Сулейманов.

«Одним из ключевых шагов в 2025 году стало решение Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительства республики о строительстве нового водовода, который соединит Казань с поселком Куюки Богородского сельского поселения, с объемом финансирования 1,9 млрд рублей», – рассказал он.

Теперь перед районом стоит задача по реконструкции водопроводных сетей внутри поселка, уточнил Сулейманов.

#куюки #водопровод
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